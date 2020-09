Veracruz ya ganó juicios, pero no ha recuperado millones desviados por exfuncionarios

La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) no ha informado al ORFIS de la restitución de unos 3 mil 200 millones en sentencias administrativas aplicadas a funcionarios de pasadas administraciones.



La Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, señaló los fallos derivan de juicios administrativos en los que la autoridad, actualmente el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, resuelve a favor del organismo “y de los veracruzanos”.



“No hemos recibido hasta este momento una restitución; no hay en las arcas públicas una cantidad que pueda ser considerada como tal, por resultado de esos juicios”, dijo.



Explicó que el Órgano de Fiscalización le dio a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) el encargo de que ejecute las sentencias y lleve a cabo la recuperación de esos créditos.



“Hasta donde tengo entendido no se nos ha informado de las recuperaciones que hubiera hecho”, refirió González Cobos, detallando que se trata de cantidades pendientes de recuperar desde el ejercicio 2010 a la fecha por 3 mil 200 millones de pesos.



Añadió que existe “otro tema de recuperación”, en alusión a los recursos recuperados en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, los cuales no entran en dicho monto y se realizaron de forma “bastante irregular”.



Cabe recordar que exfuncionarios de pasadas administraciones han tramitado amparos ante la justicia federal en Tribunales Colegiados evitando pagar el dinero que el ORFIS denunció como daño patrimonial.