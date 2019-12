Veracruz ya no tiene municipios en el "Top 50" de más violentos

Ningún municipio de la entidad veracruzana aparece en el listado anual de los 50 más violentos del país, emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).



El año pasado, la única localidad veracruzana que formaba parte de este nada honroso “top 50” era Coatzacoalcos, que se encontraba en el número 32, con 151 homicidios dolosos.



No obstante, con cifras actualizadas del 20 de noviembre, el Secretario no reporta ningún municipio de esta entidad en donde se genera mayor nivel de violencia.



Para este 2019, de acuerdo con los datos del SESNSP, en Veracruz ninguna municipalidad rebasó los 103 homicidios que tiene Chimalhuacán, que ocupa el lugar 50 de la lista.



Hay que señalar que durante los últimos años, el municipio de Coatzacoalcos se caracterizó por sus altos niveles de violencia, incluso en encuestas realizadas por el INEGI se revela que ocupa el primer lugar en percepción de inseguridad.



No obstante, es un hecho que los homicidios se han reducido considerablemente, al menos es lo que señala el Secretariado.



En este municipio y en general en casi toda la región sur, opera la Guardia Civil, misma que se implementó en el mes de abril, cuando ocurrió la masacre de Minatitlán.