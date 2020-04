Veracruz ya perdió 10 mil empleos por coronavirus, no hay apoyo a empresas: COPARMEX

Debido a las medidas de confinamiento en casa, el estado de Veracruz reporta una pérdida de al menos 10 mil empleos, calculó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Luis Sánchez Ávila.



Anticipó que la parálisis apenas comienza y puede empeorar en caso de que la cuarentena se extienda hasta julio.



"Es una tormenta perfecta y aumentada por la falta de certidumbre, tanto en los apoyos nacionales como estatales y municipales a todo ámbito", dijo.



Criticó que la crisis coincide con la falta de medidas del Gobierno para auxiliar a las pequeñas y medianas empresas a garantizar el pago de los salarios.



"Necesitamos certidumbre, los microempresarios que tienen uno, dos o tres empleados porque con la disminución del flujo diario de efectivo no van a poder subsistir, si tienen ingresos de menos del 20 por ciento todo se irá a sueldos y van a estar sin activos y sin empleados", dijo.



Citó el caso de las empresas de servicios de hospedaje y alimentación, donde al menos 40 hoteles cerraron temporalmente.



"Los hoteles están al 5 por ciento (de su capacidad) si es que no han cerrado, tengo conocimiento que por lo menos en Xalapa y la zona norte del Estado llevan 40 hoteles cerrados, es lo que tengo conocimiento pero sé qué más" explicó.



Habrá contracción económica de 70%: CCE



Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Xalapa, Octavio Jiménez Silva, afirmó que la entidad experimenta una contracción económica de 70 por ciento.



Por lo anterior, previó que la parte "más difícil" de la epidemia pueda iniciar en mayo, debido a la inactividad durante el mes de abril.



"La parte más difícil económicamente se va a venir en mayo porque a lo mejor algunos pudieron trabajar y vender y en abril están cobrando lo que vendieron en marzo y eso les está haciendo soportar este mes pero qué va a pasar en mayo si en abril ya no se pudo vender o cobrar nada", dijo.



Abundó que esta situación se suma a que no han obtenido respuesta de parte de parte del Ayuntamiento de Xalapa, aun cuando el pasado 23 de marzo solicitaron un plan de beneficios para las cámaras empresariales.



"No hemos sentido una promulgación por parte del Alcalde y del municipio, hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta, él dijo que en ocho días nos respondería pero ya estamos en la primera semana de abril y no hubo nada", dijo.



Citó que la contracción en la economía se constata en los hoteles, en donde hasta la semana pasada algunos operaban sólo con 10 habitaciones.



"El ejemplo que tenemos son los hoteles, han cerrado hoteles y hasta de cadena, otros han tenido que reducir su personal y a lo mejor tienen abiertos 10 cuartos, cerrando restaurantes y muchos servicios", enfatizó.