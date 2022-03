Veracruzanas, entre malas condiciones laborales y de competitividad

Veracruz finalizó entre las tres entidades con las peores condiciones laborales y de competitividad para las mujeres, evaluó el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).Al publicar el análisis “Estados con Lupa de Género”, el monitor dio a Veracruz una puntuación de 28.3 en el ranking de las 32 entidades a raíz de tres indicadores: entrada de mujeres en el mercado laboral, crecimiento profesional de las mujeres y permanencia de las mujeres en el mercado laboral.Con dicha calificación, Veracruz tuvo el lugar 30 de 32, apenas arriba de Tlaxcala y Chiapas, esto es, aunque las mujeres en la entidad participan en la economía, esto no ofrece condiciones óptimas para ellas.Así, el indicador que más exhibe la desigualdad de las mujeres trabajadoras en Veracruz es el referente a la desigualdad en trabajo no pagado, con un 76 por ciento.Esto es, de cada 10 mujeres, 7 “trabajan” después de su horario laboral en tareas no remuneradas y éstas incluyen las tareas del hogar, el cuidado de los hijos o de un familiar en condiciones de vulnerabilidad. Por dicho indicador, Veracruz tuvo el lugar 27 del país.Otro punto débil de la entidad es que un 40 por ciento de las mujeres quieren trabajar pero no pueden; y éstas incluyen a las veracruzanas subocupadas, desocupadas y no económicamente activas.Por lo que la entidad tuvo el lugar 31 del ranking.Asimismo, un 65 por ciento de las mujeres trabajadoras en la entidad reportaron bajos ingresos, lo que se considera el porcentaje de mujeres ocupadas con ingreso mensual igual o menor a dos salarios mínimos.El IMCO revela que la entidad cuenta con un 35.2 por ciento de mujeres preparadas, lo cual la coloca en la posición 26 del país.