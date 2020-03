Veracruzanas que estaban atrapadas en Perú, ya están en México

El director de Atención a Migrantes del Gobierno de Veracruz, Carlos Escalante Igual, señaló que las veracruzanas que se encontraban varadas en Perú derivado de las medidas de contención para disminuir los contagios de COVID-19, ya están en tierras mexicanas.



Explicó que las dos mujeres regresaron el fin de semana, luego de que estuvieran en Cusco durante varios días debido al cierre de fronteras y a la saturación de aeropuertos.



Puntualizó que a decir de las afectadas, fue un "calvario" estar en Perú con la contigencia, ya que no sabían si podrían salir del país.



“Afortunadamente ya están en Veracruz, llegaron desde el sábado y a las 8:30 de la noche nos hablaron por teléfono para decirnos que ya estaban en sus casas”, indicó.



Tras su llegada a tierras mexicanas, las dos veracruzanas ya contaban con monitoreado en la salud desde Perú y al momento, no han presentado ningún tipo de síntoma de COVID-19.



“Ya las tenían monitoreadas desde Perú y aparentemente según los comentarios no vienen con problemas del COVID, no tienen reporte de que estén infectadas, simplemente se les complicó su regreso por la cuestión de que Perú cerró sus fronteras”, aseguró.



El entrevistado puntualizó que al momento, son las únicas dos personas que han pedido apoyo del Gobierno de Veracruz para regresar al estado ante la contingencia mundial del COVID-19.