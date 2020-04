Veracruzano contagió de coronavirus a enfermo, sólo por visitarlo, reprocha Salud

Debido a la rápida propagación de Coronavirus (COVID-19) en los últimos días en la entidad veracruzana, el Secretario de Salud del Estado, Roberto Ramos Alor, insistió a la población a guardar la sana distancia y quedarse en casa.



Durante la conferencia de prensa diaria, donde las Autoridades de Salud dan cuenta del desarrollo del virus en la entidad, Ramos Alor urgió a los veracruzanos a tomar todas las medidas que se han indicado para evitar mayor propagación.



“Disculpen que seamos tan insistentes en las dos medidas contundentes contra la rápida propagación del Coronavirus: sana distancia y quédate en casa”, reiteró.



Y es que refirió que dadas las circunstancias que existen actualmente con esta pandemia, pedimos, se deben reforzar todas las medidas preventivas y sanitarias instruidas tanto por el nivel federal como estatal.



“Es de suma importancia contar con su apoyo y tener en cuenta que no es un periodo vacacional, por favor no salga de casa si no es necesario, mantenga el resguardo domiciliario, no visite a sus familiares, comuníquense vía telefónica”.



El Secretario de Salud dijo que son muy repetitivos en este tema, porque es la única manera de evitar el contagio masivo.



“Colaboremos a bajar la cantidad de procesos infecciosos, seamos conscientes por nosotros y nuestras familias recuerda que si te cuidas tú nos cuidamos todos y por favor ¡quédate en casa!”, reiteró.



Durante la conferencia de prensa, el funcionario fue insistente en el llamado a la población a cumplir con la Jornada Nacional de Sana Distancia, pues destacó que un par de casos positivos se dieron por no respetar esta indicación.



”Resulta que alguien quiso visitar al gran amigo, que tenía ya de por sí problemas de salud. Salió de su ciudad y lo fue a ver a otra ciudad, ese amigo por cierto ya había viajado fuera del estado. No le hizo caso ni a la sana distancia ni al quédate en tu casa, resultado, a los días su amigo fue positivo”, relató.



Ramos Alor fue claro al mencionar la importancia de respetar todas las indicaciones que han otorgado las autoridades de Salud tanto estatal como federal.



“Que les quiero decir con esto: si eres un buen amigo, si andas de aquí para allá, no vayas a visitar a tu amigo del alma, sé buen amigo y salúdalo por celular. No son tiempos para visitar a la familia, ni los amigos”.



También, recordó las medidas básicas de prevención: lavado frecuente de manos, estornudo de etiqueta, saludo a distancia y no salir de casa a menos que haya síntomas que ameriten atención médica.



Así mismo, suspender temporalmente actividades no esenciales; reprogramar, hasta nuevo aviso eventos de concentración masiva y cuidar de las personas adultas mayores, grupo altamente vulnerable.



Cabe mencionar que el Gobierno de Veracruz ha puesto a disposición de la ciudadanía el teléfono 800 012 34 56, mediante el cual un equipo especializado estudiará los reportes y dictaminará si hay o no un posible caso.