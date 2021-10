Veracruzano José Eduardo murió por neumonía, no por abuso policial: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) descartó abusos de policías municipales en Yucatán tras la detención del joven veracruzano, José Eduardo Ravelo, quien en realidad falleció a causa de una neumonía y no por ser agredido por los elementos; además, informó que procederá en contra de 3 elementos de la Fiscalía General de Yucatán por falsedad de declaraciones.Esto lo informó mediante un comunicado el órgano autónomo bajo el mando de Alejandro Gertz Manero, tras la encomienda que hizo el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para reportar el avance en la investigación.“(…) en definitiva, la investigación de los hechos confirmó que no existió tortura, ni violación sexual, por parte de los elementos aprehensores de la policía municipal”.De acuerdo con la FGR “hubo “falsedad en dictámenes ministeriales: “por ello, el 18 de octubre se ejercitó la facultad de atracción, sobre las conductas presuntamente responsables de personal de la Fiscalía General del Estado de Yucatán”.El organismo señaló que los ministeriales falsearon dictámenes periciales y presionaron ilícitamente a testigos, ello “con la finalidad de ejercitar acción penal en contra de policías municipales”.En ese sentido, añadió que se está en proceso de judicialización para ejercer acción penal en contra de 3 servidores públicos de la Fiscalía de esa entidad.El organismo añadió que continúa con su investigación respecto de la posible negligencia médica por parte de médicos responsables del Hospital General del Estado.Mediante un comunicado la Fiscalía reportó que el 18 de agosto de 2021, la madre del joven José, fallecido en Yucatán, presentó denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se inició la carpeta de investigación por la probable comisión del delito de tortura.“A partir de ese momento, la Fiscalía recabó más de 50 testimoniales; también realizó 45 periciales de diversas materias (medicina forense, química, genética, mecánica de lesiones, criminalística, audio y video, e informática, entre otros); más 35 informes de Policía Federal Ministerial (PFM), y tres inspecciones ministeriales.“Se realizó, asimismo, la exhumación del cadáver y la necropsia, en la que se concluyó que José falleció por neumonía no relacionada con algún traumatismo recibido durante su detención”.La FGR sostiene que se analizaron las videograbaciones de la totalidad de los hechos, desde el momento de su detención, hasta del joven fallecido a la cárcel en un trayecto de 11 minutos.“Igualmente, se analizaron los videos de su estancia en la cárcel (24 horas). Del análisis de todos los videos, NO se advierte violación a los derechos humanos o comisión de algún delito. Sólo se advierten maniobras de sujeción respecto de la persona que se resiste al arresto. (Todos los videos están a disposición de los ofendidos y lo estarán a disposición del Juez competente, en su caso”.A través de la mecánica de lesiones, la Fiscalía concluyó que las lesiones causadas a José fueron correspondientes con maniobras de sujeción de una persona que se resiste al arresto y que tardan en sanar menos de 15 días, sin que pusieran en peligro su vida.“Las declaraciones de los testigos son consistentes en señalar que el joven mencionado se resistió al arresto.“Los números y colores de la patrulla señalados por dicho joven en la declaración en la que describe las agresiones sufridas no corresponden a la evidencia, ya que no existen tales uniformes y características. En este caso, la búsqueda se amplió a todas las corporaciones que operan en la zona conurbada de Mérida, incluyendo policía estatal y municipales de Mérida y Kanasín.“Se determinó, a través de periciales en medicina, la situación de salud de la víctima, lo cual se omite por respeto. Se llevaron a cabo también testimoniales de personas que convivieron con él en los meses previos a su muerte”.Este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que no habrá impunidad en este caso."Hay algunos casos que se lamentan, como lo que sucedió con un joven que fue detenido y han indicios de que fue vejado y perdió la vida en manos de la policía municipal."Pero ya se está atendiendo este caso, las autoridades estatales están ayudando. Ya atrajo el caso, el asunto la FGR y no hay impunidad”, afirmó el mandatario desde Yucatán durante la conferencia de prensa matutina de este jueves.