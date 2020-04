Veracruzano murió por COVID-19 en EU; familia demanda su cuerpo, rechaza incinerarlo

El director de Atención a Migrantes del Gobierno del Estado, Carlos Escalante Igual, indicó que la contingencia provocada por el COVID-19 ha dificultado la repatriación de tres cuerpos de veracruzanos que vivían en Estados Unidos.



Explicó que de los tres casos, uno de ellos falleció por COVID-19 y los otros dos de otros padecimientos.



Sin embargo, señaló que las restricciones estadounidenses entorpecen la repatriación de estos cuerpos, ya que sólo están permitiendo que pasen después de haber sido incinerados.



“Tenemos la problemática que Estados Unidos no están permitiendo el paso de los cuerpos como tal, solamente incinerados, entonces nuestra cultura no nos da esa posibilidad, mucha gente quiere ver el cuerpo de su familia, haya muerto de la causa que haya muerto”, indicó.



Explicó que pese a las medidas en aquel país, los familiares de los finados quieren ver el cuerpo de sus fallecidos y no aceptan el hecho de que les envíen las cenizas.



Por ello, el funcionario estatal señaló que están intentado hacer que pasen por vía terrestre los cuerpos de quienes no murieron por COVID-19.