Veracruzanos a prueba una semana: se evaluará si respetan “nueva normalidad”

Desde mañana jueves se iniciará una semana de consciencia social en Salud, con las nuevas medidas que integran la apertura de algunos giros de negocios; en una semana se evaluará si los veracruzanos adoptan las medidas sanitarias correspondientes, en caso de no ser así, se regresaría a las restricciones.



Las autoridades sanitarias del Estado explicaron que la evaluación sería el próximo jueves.



“Si en esta semana no logramos seguir al pie de la letra las medidas y el viernes próximo vemos que no han aplicado exactamente como se indicó, regresaremos a las medidas de restricción que veníamos aplicando cada fin de semana”, advirtieron.



Señalaron que se espera que todos cuiden las medidas sanitarias, “no estamos levantando ninguna medida, sólo vamos a sintonizarnos con la semaforización federal; es una etapa previa que incorpora los servicios que ya se enlistaron y que se consideran ahora como esenciales limitados, debido a que se aperturaron otras actividades esenciales como construcción, minería y autopartes”.



Es así que a partir de este jueves se inicia con una semana de conciencia social en salud para demostrar que ordenadamente se pueden guardar las recomendaciones sanitarias.



“Es una cuestión de conciencia, dijimos que íbamos juntos todos en este barco y que vamos a cuidarnos entre todos, que vamos a hacer filas guardando metro y medio de distancia cuando vayamos a un mostrador, que no vamos a hacer fiestas entre amigos ni reuniones, y que si no tengo nada importante que hacer afuera, no salgo y me quedo en casa”, sostuvieron.



Dejaron en claro que no se trata de relajar las medidas, pues recordaron que Veracruz continúa con el semáforo COVID-19 en rojo.



“Vamos hacia una etapa compleja, en la que debemos saber comportarnos, si nos comportamos bien, avanzamos”, asentaron.



Y es que a decir de las autoridades, los resultados obtenidos son gracias a que la gran mayoría acató las medidas e instrucciones de las autoridades sanitarias, por tanto hay reservas en camas de hospitales, además de que se cuenta con los centros de atención médica expandida COVID-19.



Para finalizar, adelantaron que se pospone el día del padre hasta nuevo aviso y pidieron no relajar las medidas sanitarias, de manera que continúan las mismas recomendaciones para evitar contagios y transmisión de Coronavirus en la entidad.