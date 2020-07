Veracruzanos abarrotan a UV con solicitudes de pruebas de COVID-19

Luego de que la Universidad Veracruzana (UV) pusiera en marcha la aplicación de pruebas de detección de COVID-19 , la respuesta por parte de la ciudadanía ha sido favorable.La coordinadora del Centro de Estudios y Servicios en Salud (CESS) de la UV, Antonia Barranca Enríquez, explicó que los días que realizan las pruebas atienden en promedio de 15 hasta 18 pacientes.Recordó que las citas por día son limitadas, además de que hay lista de espera y “horas muertas” entre cada cita para sanitizar los espacios antes de la llegada de otro paciente."La agenda está llena todos los días que tomamos las pruebas, es decir, lunes, miércoles y viernes. Estamos atendiendo en promedio 15 o 18 pacientes por día, no saturamos los espacios, dejamos disponibles espacios por si hay pacientes de urgencia. (...) Tenemos lista de espera, para apartar deben pagar por transferencia bancaria o documentos pertinentes (...) En caso de que no se confirme se reagenda", dijo.La catedrática puntualizó que del total de pruebas que realizan, el 30 o 35 por ciento dan positivo a COVID-19.Cabe recordar que el costo de esta prueba es de 3 mil pesos para público en general, mil 740 pesos para estudiantes de la Universidad y si se trata de algún derechohabiente de servicios médicos de la máxima casa de estudios, con previa orden, será sin costo alguno.Barranca Enríquez exhortó a la población a mantener la sana distancia, evitar salir en caso de no ser necesario y realizarse esta prueba en caso de tener sospecha de COVID-19.Barranca Martínez recordó que el Centro de Estudios y Servicios en Salud se encuentra ubicado en la calle Carmen Serdán 147, mientras que el Instituto de Investigaciones Médico Biológicas se localiza en la calle Agustín de Iturbide, de la colonia Salvador Díaz Mirón, ambos en la ciudad de Veracruz.Para solicitar esta prueba la población puede llamar al teléfono 2299-32-49-78 o vía correo electrónico a [email protected] Los horarios en los que se realizan estos exámenes son los días lunes, miércoles y viernes de 8 a 11 de la mañana, bajo previa cita.