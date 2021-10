Veracruzanos agradecen favores y hacen peticiones a San Judas Tadeo

El día de hoy varios devotos de San Judas Tadeo acudieron a la capilla del Colegio Lope de Vega, en Veracruz, para presenciar la tradicional misa de gracias y peticiones por el bienestar de los seres queridos, cuya realización se repetía año con año.A diferencia del año pasado, época en que no fue posible hacer ningún tipo de celebración por el 28 de octubre, este 2021 la capilla recibió de nuevo a sus fieles creyentes. No obstante, debido a la contingencia sanitaria, solo fue posible el acceso intercalado de grupos reducidos que únicamente pasaban a hacer oración al santo, salían y daban espacio a otros devotos."Vengo a darle gracias porque con muchos problemas que hemos tenido tanto de la pandemia como personales salimos adelante; mi hijo salió adelante en la universidad. Siempre le traigo ofrenda y ahora le encomiendo a mi mamá que está pasando un momento difícil, vengo a dar gracias y ofrecer a mi mamá para que salga adelante", dijo Patricia Toledo, una de las asistentes.Comerciantes de productos de San Juditas llegaron desde la tarde del miércoles para estar listos en las primeras horas del 28 de octubre; aunque afirman que las ventas no han sido buenas, consideran que es un gran avance poder estar de regreso."La venta ha estado mal, no hay como otros años, la pandemia nos ha afectado mucho. El año pasado no nos pusimos porque literalmente estuvo cerrado. Ahorita afortunadamente pueden entrar", expresó uno de los comerciantes.