Veracruzanos, bien pegados al Internet

En 2021, al menos 1 de cada 2 usuarios de telecomunicaciones en Veracruz accedieron a redes sociales y a aplicaciones de mensajería; y a la vez, 2 de cada 10 consumieron contenidos de streaming, o bien compraron por Internet exhibió el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).Al publicar la “Primera Encuesta 2021, Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones”, el ente regulador mide los hábitos de consumo de 416 suscriptores de servicios de telecomunicaciones en el estado de Veracruz.En ese sentido, el IFT exhibe una baja cantidad de horas conectadas a internet; de modo que menos de un 10 por ciento de los usuarios se conectó en promedio 5 horas; un 8 por ciento, todo el día; 6 por ciento, 2 horas; y menos de 3 por ciento se conectó una hora al internet.Pese a la baja conexión, prevalece un elevado consumo de plataformas de mensajería y de entretenimiento, entre ellas WhatsApp y Skype, además del uso de redes sociales, el reproducir contenido en YouTube y los enlaces por FaceTime.Dicha Encuesta se levantó del 20 de enero al 8 de febrero entre 416 usuarios de Boca Del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque, Poza Rica, Papantla, Xalapa y Veracruz; además de Actopan, Agua Dulce, Chinampa de Gorostiza, Espinal, Gutiérrez Zamora, Huiloapan de Cuauhtémoc, Saltabarranca, Lerdo de Tejada, Zaragoza, Tierra Blanca y Tantoyuca.La encuesta muestra que al menos un 25 por ciento de los usuarios la entidad acceden de manera regular a contenidos de Streaming, esto es, por Netflix, Blim, Apple TV, Disney Plus, Claro Video, Amazon Prime Video, HBO Go, o cualquier otra.De esta cantidad, más de un 75 por ciento admitió utilizar a diario a los servicios de streaming o de videos on demanda.En cuanto a las compras, un 23 por ciento de los usuarios realizaron dicha actividad por internet en el periodo de levantamiento de la encuesta desde su hogar; en tanto, un 54 por ciento de los usuarios consumieron redes sociales conectados a la internet de su domicilio.Además un 56 por ciento consumieron servicios de mensajería de WhatsApp o Skype, 46 por ciento realizaron videollamadas por Skype, WhatsApp, Facetime, 42 por ciento consumieron videos por You Tube; 26 por ciento reprodujeron música por Google Music o por Spotify.