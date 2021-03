Veracruzanos hacen fila hasta dos días por vacuna para sus padres

A pesar de que las autoridades han insistido en no acudir desde un día antes a apartar lugar a los centros de vacunación contra COVID, familiares de adultos mayores que deben vacunarse este jueves en la ciudad de Veracruz ya hacían fila desde la mañana de este miércoles.



Natalia llegó al módulo del DIF "Matamoros" a alrededor de la 8 de la mañana, para ser la primera en la formación y ahí pasará todo el día y la noche en una silla que llevó para estar apartando lugar para la vacunación de su mamá.



"Es para mi mamá, para el día de mañana pero ya estamos haciendo fila desde ahorita a las 8 y media de la mañana, mi mamá es letra O, somos los primeros", dijo Natalia Rubido.



Una vez que sea inoculada su familiar, Natalia no se irá, porque el viernes le corresponde la letra a su papá, así que se mantendrá en el módulo en fila para que también sea el primero en obtener la aplicación contra el Coronavirus.



"Tendría que hacer doble fila porque a mi papá le toca pasado mañana, de aquí hasta el viernes".



Pero ella no es la única ya en la formación, otras cinco personas llegaron poco después de las 10 de la mañana y a como transcurra el día, señalan que se irán incorporando más.



"Llegué como 9 y media, por cualquier cosa que pueda pasar, vine a apartar lugar a mi mamá, para asegurar", dijo otra persona en la fila.



Este jueves, le corresponde la vacunación a los adultos mayores de la letra "K" a la "O".