Veracruzanos incumplen programa “Quédate en casa”, evidencia Google

Mediante datos aportados por Google, retomados por el registro de la movilidad de los ciudadanos a través de sus celulares, el Gobierno Federal evidenció que los veracruzanos son los que menos cumplen con el programa “Quédate en casa” y quienes siguen presentándose en mayor número a sus trabajos, en plena cuarentena por el coronavirus.



El director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, expuso que menos del 20 por ciento de los veracruzanos cumple con la “Movilidad Residencial”, es decir, con quedarse en sus hogares para evitar contagios.



La entidad tampoco cumple en rubros como reducir la movilidad por compras y entretenimiento, en transporte y en materia de trabajo, según el Reporte de Movilidad Comunitaria de Google.



Alertó que el 60 por ciento de los ciudadanos sigue acudiendo a trabajar en actividades no esenciales, pues según los datos sólo alcanzó una reducción del 40 por ciento.



Cortés Alcalá aclaró que no se viola la privacidad de las personas, pues a través de las aplicaciones móviles autorizas dar este tipo de información.



Trabajo



En materia laboral, se ha disminuido a nivel nacional en 50 por ciento la movilidad de las personas, según el reporte.



Sin embargo, Veracruz ocupa el último puesto a nivel nacional respecto a la reducción, con poco menos del 40 por ciento, contrario a Baja California que alcanza el 60 por ciento.



“Hay que analizarlo más a profundidad, pues se ha solicitado y se ha hecho hincapié en que es una necesidad importante suspender las actividades no esenciales, lo que nos puede dar una visión global, estatal y nacional respecto a cómo se ha reducido”, propuso el director.



Compras y entretenimiento.



De acuerdo con Cortés Alcalá, en el país se ha reducido en 66 por ciento la movilidad de los ciudadanos y quien más lo ha hecho es el Estado de Baja California, con casi el 80 por ciento.



Sin embargo, el que menos lo ha hecho es Hidalgo, con poco más del 60 por ciento, seguido de Tlaxcala y Veracruz, en el lugar 29 o en la antepenúltima posición de las 32 entidades.



Transporte



En cuanto a la movilidad en materia de transporte, las rutas también se tienen georreferenciadas por Google.



En este caso, Quintana Roo casi llega al 90 por ciento; sin embargo, Veracruz se encuentra en la posición 27 de las 32 entidades, con menos del 60 por ciento, seguido de Michoacán, Tlaxcala, Puebla y Querétaro en las posiciones más bajas.



En cuanto a la reducción de la movilidad en materia de transporte, explicó el director general, la media es alrededor del 63 porciento



“Creo que es importante que el Estado de Querétaro tiene una reducción de prácticamente el 50 por ciento”, destacó, pese a que es la entidad con menos reducción en este rubro.



Quédate en casa



En cuanto a la Movilidad Residencial, Cortés Alcalá dijo que es bueno que se mida “en positivo”, detectando que en Veracruz menos del 20 por ciento cumple con el Programa.



La entidad ocupa el sitio 29, la antepenúltima posición, en cuanto a las personas que se están quedando en sus hogares, seguido de Zacatecas y Tlaxcala.



“La media nacional es del 20 por ciento y el Estado de Quintana Roo con mayor permanencia de personas en sus hogares, está cerca del 30 por ciento”.



Finalmente, el director dijo que se revisarán a fondo las razones de estos resultados y se dará seguimiento a la información.