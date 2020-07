Veracruzanos irresponsables ante pandemia “están matando” a otros: Diputado

En el combate al virus SARS-CoV-2 (COVID-19), no alcanzará ningún esfuerzo médico, ningún presupuesto y ninguna infraestructura hospitalaria ante la irresponsabilidad de la gente que sigue saliendo a las calles.



“No podemos hacer algo contra la gente que no quiere disciplinarse”, aseveró Jorge Moreno Salinas, diputado secretario del Congreso del Estado, luego de señalar que desde el principio de la pandemia se sabe que no hay cura para la enfermedad y pese a los esfuerzos del Sector Salud por contener los contagios, todavía “gente cínica e irresponsable” reclama a los médicos, que también se están muriendo.



Expuso que a los ciudadanos se les ha dicho que el blindaje contra el virus es quedarse en casa y no entienden.



“Y están afectando, lamentablemente, a los médicos que son héroes en esta pandemia. La gente no entiende que está matando gente porque yo puedo decir irresponsablemente que voy a la calle, a la plaza, al parque, a la playa, a donde sea y me vale pero no sólo me afecto yo, yo voy y recojo el virus y se lo doy a alguien inocente, incluso a gente valiosa como los médicos, que se están muriendo por gente irresponsable”.



Expuso que el Gobierno está haciendo su parte ante la pandemia y recordó que desde el principio se advirtió que no había medicina ni vacuna para curar la enfermedad de coronavirus.



“No hay irresponsabilidad del Sector Salud, simplemente no hay cura (…) pobres médicos, son héroes, están ahí y todavía la gente les reclama, tienen el cinismo, gente cínica, gente irresponsable”.



Agregó que la actual pandemia que afecta a todo el mundo también fue una irresponsabilidad humana de cómo deterioramos el medio ambiente y de la irresponsabilidad de gente que se pone a jugar en los laboratorios a hacerse los genios “para afectar como están afectando”.