Veracruzanos le hicieron el feo a la vacuna cubana contra COVID

Aunque el delegado de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, asegura que han sido un éxito las jornadas de vacunación antiCOVID con el fármaco cubano Abdalá, en los tres días de aplicación en Veracruz-Boca del Río se observó poca afluencia en los módulos.Debido a que todavía hay dosis, las jornadas se ampliaron dos días más este jueves 29 y viernes 30 de diciembre en 26 municipios de la entidad y principalmente en la zona conurbada de la 8:00 a 14:00 horas.El Delegado aclaró que los únicos requisitos para vacunarse es ser mayor de 18 años y presentar comprobante de su última dosis que muestre que la última aplicación superó los cuatro meses, también pueden solicitarla personas que nunca se hayan vacunado..Huerta Ladrón de Guevara aseguró que Abdalá es compatible con todas las vacunas que se aplicaron en las primeras jornadas y sirve de refuerzo.Sin embargo, en el módulo del el Club de Leones del fraccionamiento Reforma llegaban a preguntar y al enterarse que la vacuna era de origen cubano, se regresaban al preferir no aplicársela, ante las dudas por su eficacia.“Quería asegurarme cuál era la que estaban aplicando, pero si es la cubana mejor no, me quedo así, ya después veremos”, dijo Jorge que llegó preguntando sobre la vacunación.También en los Centros de Salud en la colonia Los Pinos, en la Reserva Tarimoya, en Las Bajadas, en Granjas de Río Medio, en el Centro de Salud de Boca del Río, en el Ejido Primero de Mayo, en la colonia Venustiano Carranza y en la Luis Echeverría, se han notado poca asistencia.Tal es la poca actividad que los trabajadores de Bienestar han manifestado su aburrimiento hasta dormirse en las mesas de registro.Por redes sociales, Manuel Huerta aclaró que tras estar estos últimos días del año aplicando la inmunidad en 86 municipios, será hasta el próximo año que la jornada se reactivará para el resto de los veracruzanos.