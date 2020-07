Veracruzanos murieron de COVID-19 tras contagiarse en plataforma de Campeche

La empresa Demar Instaladora y Controladora Outsourcing Hasen del Golfo, compañía que opera en Ciudad del Carmen, Campeche, se ha negado a tomar responsabilidad ante la muerte de trabajadores veracruzanos por COVID-19, contagiados en plataformas petroleras.



Así lo afirmaron familiares de las víctimas del virus, quienes acusan que esta empresa ni siquiera les ha brindado registros clínicos de sus exempleados, con los cuales podrían hacer los trámites pertinentes para cobrar los seguros de vida y asegurar a sus familias.



Tal es el caso de la joven Andrea Esquivel Montero, esposa del veracruzano César Augusto Fernández Ramón, quien falleció el pasado 13 de junio en una Clínica del IMSS de Ciudad del Carmen tras pasar una semana encerrado en su habitación con síntomas de COVID-19 y habérsele negado la atención médica ya que el médico de la empresa aseguro que "no fuera paranoico" pues se trataba de un resfriado simple.



La esposa del extrabajador relató que el 30 de mayo, uno de los compañeros de cuarto de Fernández Ramón, Sergio Hugo Espinoza, cayó en cama con síntomas de COVID-19 y también le fue diagnosticado “resfriado”.



Tres días después, César Augusto mostró síntomas similares y estuvo aislado en su habitación, mientras que Sergio Hugo fue retirado de plataforma el día 8 de junio pues ya escupía sangre, falleciendo a los pocos días.



Mientras que César Augusto tuvo que esperar dos días más para ser hospitalizado luego de trasladarlo en barco junto a 60 personas más, en un trayecto de 5 horas, pues le dijeron que no se veía en mal estado.



Cabe señalar que César Augusto Fernández Ramón, se desempeñaba como Coordinador de Control de Obra de esta empresa y falleció la madrugada del sábado 13 de junio, tras días de no ser atendido de forma adecuada.



Tras la muerte de Fernández Ramón, su esposa se trasladó de Veracruz a Ciudad del Carmen para empezar con los trámites del seguro.



Sin embargo, la empresa no ha querido entregarles el historial clínico



Por ello, el 26 de junio la esposa del extrabajador escribió una carta al director de Demar, donde le solicitaba el reporte clínico de su esposo, y le comentaron que tardaban 4 días en buscarlo y otros cuatro días en desinfectarlo, pues había estado en área COVID y no podían entregarlo de forma rápida, por su seguridad.



Pese a esto, a casi más de un mes de haber fallecido su esposo, no le han entregado nada, ni se han comunicado con ella.



“El 9 de julio, le pedí de favor que me dieran lo de las nóminas y lo que es el reporte clínico, me dijo, vamos a tratar de sustituir este papel por otro, nosotros vamos a hablar a BANAMEX, para ver de qué manera les podemos hacer llegar un papel que te lo puedan validar para que tú puedas cobrar el seguro de vida, ¿y eso que te da a entender?, que ellos tienen el reporte y que están escondiendo algo”, dijo.



La viuda de Fernández Ramón afirmó que su marido murió a causa de negligencia por parte de la empresa, quienes no le dieron puntual atención médica, t consideró que ahora lo menos que podrían hacer es darle a su familia lo que por ley merece, ya que el finado contaba con seguro de vida.



Además, Fernández Ramón dejó huérfanos a tres menores de edad de 11, 4 y 2 años, ya que su padre era el sustento de la casa.



Aunada a esta situación, Esquivel Montero exigió a las autoridades revisar las condiciones en las que se desempeñan estás empresas ya que no les dan garantías de seguridad ni servicio médico a sus empleados.