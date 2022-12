Veracruzanos, no compren ilegalmente el holograma de verificación

La Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) del estado de Veracruz realiza operativos para detectar Verificentros o Centros de Verificación que incurran en irregularidades como la venta del holograma sin realizar la verificación vehicular, señaló el titular de la dependencia Juan Carlos Contreras Bautista.El funcionario hizo un llamado a la población a no incurrir en este tipo de situaciones, pues reiteró que este programa busca mejorar la calidad del aire y no se trata de un tema para recaudar recursos.Es por lo anterior que, insistió en que se aplicarán multas a partir del primero de enero a los automovilistas que sus unidades no cuenten con la verificación vehicular respectiva para poder circular en territorio veracruzano.“El programa de verificación es un programa de verificación ambiental, mencionar que no es un programa de recaudación, es un programa necesario para poder mitigar la contaminación del aire, entonces es necesario que acudan a los centros de verificación, que no se presten, que no acudan a los que venden, estamos haciendo operativos para disminuir estas acciones que desgraciadamente siguen existiendo, pero exhortar a la población que no se preste a estas acciones y acuda a un programa ordenado”, dijo.En ese tenor, reiteró que el proceso para poder acceder a la realización de la verificación del primer y segundo semestre del presente 2022 sin pagar recargos, concluye el 31 del presente mes.Finalmente, adelantó que en estos últimos días habrá una ampliación de horario en los más de 200 centros de verificación vehicular, así como verificentros en todo el estado para que puedan realizar la verificación quienes aún no cumplen con esta obligación ambiental.