Veracruzanos no deben bajar la guardia; no todo el Estado está en amarillo

Aunque la autoridad sanitaria federal colocó al estado de Veracruz en el semáforo amarillo de riesgo moderado, eso no significa que toda la entidad tenga el mismo color a nivel local, por lo que los veracruzanos deben atender las recomendaciones sanitarias que emitan las autoridades estatales, advirtió la noche de este sábado el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor.



Al referir lo anterior, los funcionarios encargados de la Secretaría de Salud, recordaron que la semaforización surge a partir de factores como la atención médica y hospitalaria, es decir, si un municipio tiene pocos casos, pero su hospital de referencia está lleno, significa que el nivel de riesgo para ambos municipios podría ser máximo o color rojo.



No obstante, y en caso contrario, si un municipio tiene varios casos, pero su hospital de referencia cuenta con más del 40% de disponibilidad de camas, el semáforo seguramente será de riesgo alto o moderado, lo que es igual naranja o amarillo, explicaron.



“El color del semáforo no significa exactamente que no hay peligro o que los casos han bajado, pues los factores que producen esa colorimetría son principalmente por el aspecto hospitalario”, se reiteró.



Por tanto, se exhortó a los ciudadanos a que no se confíen, a no bajar la guardia y no distraerse para no ser víctimas de la mala información, ya que eso los puede poner en riesgo.



“Consulten la información epidemiológica en coronavirus.veracruz.gob.mx, ahí verán de qué color está su municipio y cuáles son las medidas exactas a seguir”, finalizaron las autoridades de Salud.