Veracruzanos no logran mayor disminición de movilidad ante virus, exhibe Federación

El titular de la Dirección General de Promoción de la Salud del Gobierno federal, Ricardo Cortés Alcalá, evidenció que Veracruz es una de las 12 entidades que no ha logrado reducir en al menos 50 por ciento el promedio de movilidad de las personas pese a la pandemia de coronavirus.



En la conferencia diaria, añadió en el último reporte sobre este tema se encontró que el indicador general era que la movilidad había disminuido en 57 por ciento a nivel nacional, promedio que a la fecha va a la baja.



Sin embargo, con ese indicador algunos estados como Jalisco se vieron mermados en cuanto a sus resultados por otras entidades que no están aplicando el “Quédate en Casa”, de ahí que optaron por presentar la información estado por estado.



Refirió que el incremento en la movilidad puede deberse a que pasó el lapso de vacaciones de Semana Santa; que ya pasó un mes desde que inició la jornada nacional de Sana Distancia y a que empleadores quieren retomar el curso de sus negocios.



Añadió que el índice lo estima el CONACYT con datos de Google, Facebook y Twitter a partir de las torres repetidoras de señal que captan el desplazamiento en teléfonos celulares.



Así, de acuerdo con el índice Compuesto de Movilidad Comunitaria, el estado de Chihuahua logró reducir este indicador casi en un 48 por ciento, al igual que Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas.



Por su parte, Guerrero alcanzó una disminución de -46 por ciento, al igual que Baja California y Querétaro.



Finalmente, los peor evaluados son Morelos con -42 por ciento; Tabasco con -35 por ciento; Durango con -35 por ciento; Hidalgo con -29 por ciento y Zacatecas con -16 por ciento.



El resto de las entidades no mencionadas sí lograron reducir en más del 50 por ciento su movilidad, lo que permite “aplanar la curva” en la propagación del virus.



Cortés Alcalá añadió que sólo si los ciudadanos se quedan en casa los hospitales del país podrán tener la capacidad de atender a quien requiera los servicios de Salud en caso de contraer el COVID-19.



En ese sentido hizo un llamado específico a los Estados de Zacatecas e Hidalgo, puesto que los ciudadanos continúan saliendo con normalidad.



Al respecto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell reconoció que este tema está condicionado a las dificultades económicas de los ciudadanos, ya que muchos se ven obligados a salir y conseguir su sustento diario, de ahí que no se les puede obligar a nada.



Por su parte, el director General de Epidemiología, José Luis Alomía, refirió que todavía existe disponibilidad de camas en el país para la emergencia pues están ocupados el 20 por ciento de los espacios al inicio de la fase 3 de la pandemia, sin embargo, se debe de evitar la saturación hospitalaria.



En cuanto a las camas disponibles con ventilador añadió que todavía hay disponibilidad, pues el 13 por ciento está ocupada y el 87 por ciento está libre a la fecha.