Veracruzanos piden ayuda a la Cruz Roja pero no informan que tienen COVID-19

La delegada estatal de la Cruz Roja, María de los Ángeles Villa de Rodríguez, informó que han registrado dos fallecimientos de su personal médico por COVID-19: uno en Cerro Azul y otro en Boca del Río, decesos que han ocurrido debido a que quienes piden ayuda no informan estar contagiados.



Entre paramédicos, dijo que se han reportado contagios pero se han recuperado.



Comentó que la pandemia ha provocado temor en algunas delegaciones, ya que han atendido llamados por accidentes pero los involucrados no informan previamente que estarían contagiados.



Por ello, pidió a la población ser honesta al solicitar los servicios de la Cruz Roja.



Asimismo, afirmó que voluntarios de la institución han sido agredidos por las familias de enfermos de coronavirus, siendo culpados sin razón de los fallecimientos por la pandemia.



Detalló que en Ciudad Mendoza recogieron a una persona con síntomas de COVID-19 y terminó falleciendo en el traslado, razón por la que paramédicos fueron agredidos.



“Que respeten a nuestro personal. En Ciudad Mendoza agredieron a dos voluntarios, quienes cumplieron con trasladar a la persona desde su domicilio y en ese transcurso, la persona falleció, fue cuando los familiares los golpearon y los voluntarios cumplieron con el protocolo. No tenemos la culpa que la persona esté grave, que fallece en el trayecto de la ambulancia antes de entregarlo”, dijo.



Villa de Rodríguez advirtió que la violencia no debe ser utilizada contra quienes no tienen la responsabilidad por una muerte de Coronavirus.