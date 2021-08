Veracruzanos podemos organizarnos de manera diferente: Mezhua Campos

El alcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, reiteró que el Movimiento para la Construcción de Veracruz, que impulsa actualmente en la Entidad, busca organizar a la sociedad “de manera diferente” de cara los comicios federales y locales de 2024.



En un video publicado en sus redes sociales, señaló que le gusta la participación de la ciudadanía, aclarando que en la conformación de dicha organización “no habrá dinero ni de aquí para allá y de allá para acá”.



“Solamente quiero explorar la idea en la que podamos desde la base organizarnos de manera diferente, reitero no es criticar a las partidos, ni al Gobierno, cada quien hace lo que quiere y lo que puede y lo que hagan está bien, pero nosotros como sociedad creo que podemos hacer algo mucho más, algo mejor, algo que nos ayude a todos”, manifestó.



Mezhua Campos destacó la disposición que tienen las personas en una comunidad para apoyar a otros integrantes que requieren de su ayuda, “y me parece que esa parte es la que hace falta aprovecharse”.



En el 2024, dijo, el movimiento presentará candidatos en las Diputaciones, en las Senadurías y en la Gubernatura, “pero no es lo fundamental, lo fundamental es que nos hagamos sentir como sociedad a lo largo y ancho de Estado de Veracruz”, asentó.



El edil insistió que para entonces, decidirán como movimiento independiente participar en los comicios, “pero a partir de hoy la idea es que armemos”.



Dejó en claro que ésa es la temática que quiere ir trabajando en los siguientes meses, planteándole a los interesados en integrar su movimiento a organizarse en sus municipios y distritos, para posterior a ello, ir a visitarlos y explicarles cómo funcionará.



“Finalmente en cada región ponerle nombre y apellido y ponernos a trabajar con todo”, enfatizó al acotar que el pueblo tiene mucho qué aportar en todas las esferas de la sociedad.



“Y ahí parece que han estado muchas personas y la sociedad en general muy poco requerida, muy poco explotadas en el buen sentido, sus enormes facultades de participación, de creación, de ayuda y colaboración”, lamentó Juan Carlos Mezhua.