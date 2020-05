Veracruzanos podrán tramitar Constancias Digitales de Identificación a finales de mayo

A partir del 25 de mayo, los ciudadanos con credencial de elector vencida podrán obtener una constancia de datos, con la intención de poderse acreditar ante las instituciones bancarias que lo requieren.



Lo anterior, debido a que las actividades del INE fueron canceladas por la contingencia de COVID-19, señaló Pablo Kraus López, vocal del Registro Federal Electoral en el Distrito 16.



Expuso que, debido al tiempo que las oficinas se han mantenido cerradas, los ciudadanos no puedan realizar trámites y por ello se adoptó esta nueva alternativa.



Enfatizó que, a partir del 25 de mayo, se podrá acceder a la página oficial del INE o la línea Inetel, en dónde con sólo proporcionar los datos del ciudadano, les podrán devolver mediante correo electrónico su constancia.



"La constancia no trae muchos datos del ciudadano, ni siquiera su nombre, ese está encriptado en un código QR que sólo podrá leerse en las instituciones".



Con este documento, acudes al banco con tu constancia y ahí los datos que obtengan así como la foto que aparece, deberán de coincidir con la persona que se presenta ante la institución bancaria.



Krauss López agregó que esto aplica a todos los ciudadanos que no pudieron recoger su credencial a causa de la pandemia, a excepción de aquellos que se habían inscrito por primera ocasión.