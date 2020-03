Veracruzanos, quédense en casa, “estamos en momentos cruciales”

Al advertir que “estamos en momentos cruciales”, el Gobierno del Estado hizo un llamado a la población y a cada uno de sus habitantes, a que “por favor” se tomen todas las medidas instruidas por las autoridades sanitarias y refuercen su cumplimento para evitar mayor número de contagios por coronavirus (COVID-19).



Luego del primer fallecimiento por coronavirus en el Estado, el director de Salud Pública, Salvador Beristáin Hernández, urgió a la ciudadanía a acatar la estrategia integral de “Quédate en casa”.



“Repito, quédate en casa, buscamos disminuir el contacto entre personas que permita bajar la curva de contagios previendo que los hospitales tengan suficientes camas para atender todos los casos de coronavirus que se presenten en los siguientes días”, dijo.



Y es que destacó que quedarse en casa es la única manera de restringir la propagación de la enfermedad.



Beristáin Hernández advirtió que requieren la actuación consciente y masiva, por lo que insistió en cuidar a las personas más vulnerables al virus, como los adúlteros mayores, mujeres embarazadas y personas con obesidad, diabetes, hipertensión y problemas renales.



Reiteró el llamado a seguir las indicaciones de prevención, tales como: lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel con alcohol al 70 por ciento, realizar el estornudo de etiqueta, no tocarse nariz, boca y ojos con las manos sucias, desinfectar superficies y objetos de uso común, además de no saludar de beso ni abrazo.



Aunado a ello, refirió que no se debe asistir a “pachangas”, aprovechando que no se va a trabajar, además de evitar reuniones familiares y cancelar todo evento social.



“No visitemos a amigos o familiares en otros municipios, utilicemos el teléfono celular para mantenernos en comunicación desde casa con amigos y familiares”.



Dijo que al salir de compras no se debe llevar compañía, guardar la distancia y no hacer conglomeraciones y si es posible ordenar las compras a domicilio por la página de Promover.



“La Salud de todos es nuestra responsabilidad, todos contra el coronavirus”, finalizó el funcionario estatal de salud al reiterar el llamado a quedarse en casa, “ayúdanos ayudarte”.