Veracruzanos sí están verificando para aprovechar placas gratis: SEDEMA

El secretario de Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras Bautista, afirmó que los propietarios de vehículos en el Estado sí están acudiendo a realizar su verificación vehicular para aprovechar el reemplacamiento y la exoneración del pago de la tenencia vehicular 2022."Al ser placas gratis, siempre y cuando estén al corriente, sí están acudiendo a hacer su verificación. Es enero y febrero terminación 5 y 6, entonces estamos en periodo todavía de que puedan acudir a realizar su verificación", comentó en entrevista.Contreras Bautista acotó, con relación a las unidades de transporte público que en ocasiones se observan emitiendo humaredas de dióxido de carbono al ambiente, que tienen este primer semestre para realizar su verificación."Próximamente iniciaremos un programa en conjunto con Dirección de Transporte para que acudan a hacer su verificación", comentó.El Titular de la SEDEMA afirmó que los camiones que están en esta situación "son minoría" y añadió que sí han recibido quejas que van a atender,"todos deben pasar su verificación, transporte público y transporte particular".Aclaró que la circulación o no de los autobuses urbanos no depende del modelo o año de los mismos, sino de las emisiones que emiten al ambiente."La norma lo establece bien, no es por modelos, es por emisiones, no somos autoridad para decir qué modelos circulan y qué modelos no; sin embargo, la norma que regula las emisiones de contaminantes dice qué si rebasan las emisiones no son acreedores a este beneficio de la exención del cobro de placas", manifestó.Justificó que se den seis meses a los camioneros para poder cumplir con esta obligación, diciendo que el proceso para los particulares es de dos meses y los verificentros están saturados."Sería una irresponsabilidad y técnicamente inoperable, por eso es que de distribuyen por meses y dos meses por placa. Entonces lo que generaríamos un caos", aseveró.Con relación a las unidades híbridas o eléctricas, comentó que están exentas de verificar porque no emiten al ambiente las emisiones que sí hacen los vehículos a gasolina o diésel."Es un beneficio que va a permitir transitando hacia los modelos que contamine menos, hay una lista, la pueden consultar en la página de la SEDEMA o en la página oficial de Facebook, donde están los modelos que son beneficiados", precisó Juan Carlos Contreras Bautista.