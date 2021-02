Veracruzanos tampoco pudieron ingresar al sitio web para vacunación contra COVID

Veracruzanos tampoco pudieron ingresar al sitio web del Gobierno Federal para el registro de vacunación contra el COVID-19 para adultos mayores de 60 años.Desde temprana hora, a pesar de los intentos, la plataforma diseñada para el registro indica la leyenda "no se puede ingresar a este sitio" y mivacuna.salud.gob.mx tardó demasiado en responder."Vi que lanzaron la página, tengo 62 años y quise registrarme pero no pude entrar, he estado varias horas pero nada", dijo Rosa María."Debe estar saturada, no deja entrar", dijo Laura Contreras.En la plataforma se deben cargar todos los datos personales, seleccionar el Estado y código postal para que le sea asignada una clínica para la vacunación.También se pide dejar un número telefónico al cual se contactarán para hacer las indicaciones de día y hora de la aplicación contra el COVID-19.