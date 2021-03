Veracruzanos tendrán máximo 60 días para registrar a recién nacidos

Desde este martes, se reduce de 180 a 60 días el plazo legal para el registro de recién nacidos. Preferentemente se deberá hacer de inmediato, con lo que se garantiza el interés superior de los menores.



Con ello, ya no habrá niñas y niños “invisibles” sin documento o registro oficial, por no tener constancia legal de su existencia.



Con la reforma al Código Civil de Veracruz, que entra en vigor, el padre o la madre tiene la obligación de declarar el nacimiento de manera inmediata, si en el hospital donde nació el menor hubiere módulo del Registro Civil, o dentro de los 60 días de ocurrido.



Además, el personal médico, cirujano, de partería y matrona que hubiere asistido al parto tiene obligación de dar aviso por escrito del nacimiento a la persona responsable del Registro Civil, dentro de las 24 horas siguientes.



Si el nacimiento tuviere lugar en un hospital o sanatorio particular o público, la obligación estará a cargo del director o de la persona encargada de la administración, dentro del mismo plazo.



Para el caso de Veracruz, en el número de registros en el transcurso de los primeros 60 días se encuentra por debajo de la media nacional (45.7%) con un porcentaje del 36.3% de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).



Y en el transcurso del primer año de vida de una niña o niño, en la entidad veracruzana se tiene un porcentaje de 80% y en los primeros cinco años, el 94%.



En cuanto al rezago en el registro, la población que no cuenta con acta de nacimiento representa el doble que a nivel nacional con 1.7% (nacional 0.8%), lo que equivale a más de 142 mil personas.



Los menores sin registro oficial tienen que enfrentarse a la exclusión y a la discriminación, circunstancias desfavorables que los acompañarán el resto de su vida.



Por lo que asegurar que se proceda a la inscripción inmediata y oportuna de los nacimientos, no sólo permite que la administración del Registro Civil sea eficaz y que las niñas y los niños puedan ocupar la atención de quienes toman las decisiones, sino que también constituye el reconocimiento oficial y positivo de cada nuevo miembro de la sociedad, que posee todos los derechos y responsabilidades de un ciudadano digno.