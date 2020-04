Veracruzanos viven vía crucis con aerolíneas para cancelar boletos

La cancelación de las vacaciones no sólo ha significado el encierro en casa, para quienes habían planeado viajes para Semana Santa ha protagonizado su propia vía crucis, principalmente porque se han encontrado con la negativa para la cancelación de los vuelos de avión.



A pesar de que las aerolíneas han manifestado que hay flexibilidad para quienes tenían pagados sus viajes, la realidad es diferente, aseguró Joseph Pacheco, quien compró desde diciembre un vuelo redondo a Los Cabos, Baja California.



"Nos pedían más de 25 por ciento para darnos una cancelación y darnos una fecha posterior. Nos decían hasta diciembre y para mí es complicado. Nos dicen que no hay tarifas para el otro año, aunque sabemos que es complicada la situación. Hemos perdido dinero, tú checas en Facebook, en las fanpage hay miles de usuarios que se quejan", señaló.



Estas vacaciones que pagaron con el aguinaldo no podrán ser postergadas y entre boletos de avión y recorridos, han perdido ya parte de lo que invirtieron para su viaje.



"Habíamos planeado las vacaciones por el 5to aniversario con mi esposa y desde diciembre dijimos vamos a programarnos en Semana Santa, tener unas vacaciones, irnos en pareja para celebrar el quinto aniversario y con el aguinaldo compramos los boletos de avión, hospedaje, paseos; íbamos a ir una semana a Los Cabos. El día 6 de abril teníamos que haber salido y esto (contingencia) nos vino a echar abajo los planes de viaje", lamentó.



En el caso de Fernanda Sánchez, había apartado esta fecha de Semana Santa para asistir a un curso. Desde hace una semana, está intentando acordar con la aerolínea qué sucederá con su vuelo redondo adquirido desde enero.



"Tuve que cancelar completamente; el curso al que yo iba era en Monterrey. Los boletos del curso ya los tenía; no hubo problema me los rembolsaron. El problema fue con los boletos de avión; compré en una aerolínea nacional y hace un par de días nos dijeron que los vuelos estaban cancelados. Tratamos de ponernos en contacto; fue imposible, los teléfonos están saturados".



La queja es que, sin consulta, su viaje fue reprogramado "a los dos días me llega otro correo donde me dicen que ya me reprogramaron el vuelo, que salía el día 8, que además voy hacer una escala de 12 horas en Ciudad de México. Tendría que pasar toda la noche con esta nueva reprogramación pero ya no puedo, no iré al curso, no se puede salir".



La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ha invitado a los usuarios de empresas turísticas y aerolíneas que presenten quejas si hay negativa para la cancelación de los servicios.