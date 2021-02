Veracruzanos ya aceptan muertes sin despedidas por COVID, dice Tanatóloga

A casi 11 meses de pandemia, los veracruzanos se han ido adaptando a las normas sanitarias, incluso aquellos que pierden a un ser querido están más conscientes de que no hay despedida, ni ritos funerarios.



Muchos piden ayuda profesional para afrontar la muerte, ya no de un sólo familiar, sino de varios, afirmó la tanatóloga Nury Arróniz al asegurar que las personas están más preparadas ante las consecuencias del COVID-19.



“Al principio costaba más trabajo porque no podían concebir que no podían ver el cuerpo incluso. Es muy fuerte de lo vi y ahora me lo entregan en una cajita, sí fue un golpe muy duro para muchas familias, ahorita ya saben que puede pasar. Muchas familias están sufriendo y no sólo perdiendo a un ser querido, si no perdiendo a 2 o 3".



Para superar la pérdida, los expertos recomiendan mantenerse conectados con su familia a través de las plataformas virtuales pero no aislarse, porque eso complica más superar una o varias pérdidas.



"Es más tiempo de negación, se aíslan, les invito a hacer uso de las redes sociales, rezos en videoconferencias para tener contacto, no físico pero no perder esta conexión emocional y sentirse acompañados para que no se aíslen tanto".



Los funerales eran el momento de despedida, de honrar a un ser querido y sin este ritual, es difícil aceptar la muerte.