Veracruzanos ya no podrán subir a taxis o camiones sin cubrebocas

El delegado de Transporte Público en Xalapa, Noé González Gutiérrez, informó que a partir de este viernes inician los exhortos a operadores de camiones urbanos y taxis para portar cubrebocas y quien no acate estas indicaciones será sancionado.



El funcionario también advirtió que se negará el servicio a quienes pretendan abordar camiones y taxis sin usar cubrebocas.



"Se les va a negar el servicio en caso de no querer usar el cubrebocas, por hoy únicamente se les está exhortando, se les está entregando un cubrebocas. A los ciudadanos no nos corresponde sancionar, a los transportistas sí se les va a hacer una sanción".



Iniciando un operativo en la zona Centro de la ciudad, invitando a los transportistas y pasajeros hacer uso de las medidas sanitarias, González Gutiérrez indicó que si los choferes no piden a las personas usar este y tampoco ellos lo portan, podrían retirarles la unidad.



"Desconozco qué tipo de sanción, pero lo más seguro es que se les detenga el vehículo. Tenemos otros compañeros exhortando en algunos puntos de la ciudad. Esto va a ser permanente hasta que bajemos los contagios. Estamos viendo qué sanciones".



Dicho operativo será para urbanos, taxis y colectivos que transiten por Xalapa.



"Algunas líneas ya están manejando un cartel en la entrada donde se les exhorta a los pasajeros al uso del cubrebocas o se les va a poder negar el servicio".



Aseveró que si el usuario al ingresar a la unidad, se quita el cubrebocas, el conductor podrá llamar a Tránsito del Estado, Transporte Vial y también, pedirle al pasajero que abandone ya sea el taxi o autobús.