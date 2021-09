Vergüenza, exponer como logro las remesas, cuestionan migrantes Primer Informe

El Frente Nacional de Inmigrantes aseguró que es una "vergüenza" exponer como logro las remesas, cuando miles de mexicanos salen del país al no tener oportunidades y huir de la violencia.



El presidente Andrés Manuel López Obrador presume el récord histórico de remesas como si fuera un logro de su gobierno, cuando debería darle vergüenza porque las envían los mexicanos que no tienen oportunidades laborales en México o que están huyendo de la violencia, destacaron líderes de asociación de migrantes que residen en Estados Unidos.



Carlos Arango, presidente del Frente Nacional de Inmigrantes, que representa una veintena de federales y clubes de paisanos con más de un millón de afiliados en Estados Unidos, calificó de una “vergüenza el querer exponer como logro del gobierno el envío de remesas, cuando tienen desmantelada la red consular, sin servicio de pasaportes y sin recursos para la repatriación de cadáveres”.



En entrevista vía telefónica desde Chicago, apuntó: “el Presidente presume con sombrero ajeno el trabajo que realizamos millones de mexicanos. Ya es su costumbre cada que hay repunte o récord dice que es logro de su gobierno pero acá estamos abandonados, sin protección consular, con redadas para deportar paisanos y ahí no dice nada, es una farsa su discurso”.



“Creo que es una falta de respeto pero sólo se acuerda de los migrantes cuando hay remesas y se calla cuando hay abusos en contra de los mexicanos. Él suscribe como un logro de su gobierno que los mexicanos tengan que salir a trabajar a Estados Unidos porque en México no hay oportunidades. Es una burla su discurso”, apuntó.



Consideró que la política migratoria de la Cuarta Transformación, tanto con los migrantes mexicanos como los centroamericanos y caribeños es “lo peor en las últimas décadas. Militarizar la frontera sur, golpear migrantes, deportarlos sin derecho de audiencia, recibir deportados de Estados Unidos y hacerle el trabajo sucio de deportarlos en fast track. Al parecer el Presidente López Obrador ya superó en los hechos a su amigo Donald Trump”.



Por su parte, migrantes y profesionistas indígenas del Consejo Supremo Hñahñu lamentaron que el primer mandatario presuma los logros que no son de su gobierno, como son las millonarias remesas que han logrado dar estabilidad económica a la actual administración ante el fracaso de sus programas sociales.



“El informe tiene muchas inconsistencias, como mencionar como un logro propio las remesas, cuando el esfuerzo es de muchos mexicanos, en su mayoría indígenas, a quienes llamó “Héroes Vivientes” y hoy tampoco los mencionó, el tamaño de la fuerza de los migrantes es reciproco a la falta de oportunidades en México”, destacaron en un comunicado.



Señalaron que las remesas enviadas a México alcanzaron en julio un récord de 4 mil 540 millones de dólares, impulsadas por el estímulo fiscal de Estados Unidos y el fuerte crecimiento, mientras en México les cobran impuestos por los envíos, eliminan programas como el fondo para migrantes, los extorsionan al ingresar a territorio mexicano, los asaltan en las carreteras y les quitan sus tierras para sus megaproyectos.