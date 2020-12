Verificentros amenazan con “paralizar” Veracruz si les quitan control de ingresos

El presidente de la Asociación de Verificentros y Ambientalistas del Estado, Alejandro Huesca, advirtió que los concesionarios están dispuestos a paralizar Veracruz luego de que la Secretaría de Finanzas les anunció que el Gobierno realizará los cobros de sus servicios.



“Si es necesario que paralicemos el Estado lo vamos a hacer; los concesionarios estamos dispuestos a cerrar nuestras puertas voluntariamente para no caer en la trampa de estas autoridades”, declaró en entrevista afuera del Congreso del Estado.



Refirió que este miércoles se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Finanzas, en donde les informaron de “situaciones que no son favorables para los concesionarios y para los ciudadanos”.



Refirió que el Gobierno está dispuesto a realizar un juicio financiero, embargo e ingresar a los dueños de vehículos al Buró de Crédito si no pagan la verificación y tenencia directamente en banco a las arcas del Gobierno del Estado.



Añadió que los 240 Centros de Verificación y más de 80 Verificentros están en desacuerdo con esta medida.



“Pero no estamos hablando sólo por nosotros, estamos hablando por más de 8 millones de veracruzanos”, argumentó.



Dijo que el Gobierno afectaría a los ciudadanos con el argumento de regular los ingresos que se generan con las verificaciones vehículares.



“Si verificas tienes que ir a formarte al banco o ir a pagar al OXXO el precio de la verificación, que es de 365.20 pesos; con ese formato vas al Verificentro o Centro y ahí te hacen tu verificación, si necesitas factura, olvídate, estás perdido”.



Huesca añadió que no se descarta el encarecimiento del servicio, pues a la par podría haber un arreglo en el Código de Derechos de la entidad.



“No estamos dispuestos a que sigan jugando con nosotros; que respeten nuestros derechos y los derechos de los ciudadanos”, agregó.