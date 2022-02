Verificentros cuentan con suficientes hologramas; no hay escasez: concesionario

La Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) y los proveedores encargados de su fabricación sí están proveyendo de los hologramas de verificación vehicular a los verificentros, por lo que no hay escasez de los mismos.Así lo señaló Antonio López Rosas, propietario de verificentros, quien reconoció que al principio del año, con el inicio de la verificación correspondiente el primer semestre, hubo faltantes de los engomados pero la situación ya se normalizó."Cuando inicia el periodo de verificación vehicular cada semestre, los proveedores, por razones lógicas, (surten) lento pero luego se regulariza y sí, siempre tenemos suficientes certificados. Hay que ser previsores. Nos están surtiendo las cantidades necesarias para cubrir la demanda. No hay escasez, que yo sepa no hay", sostuvo.Sobre la forma en que los ciudadanos pueden pagar los 404 pesos que ahora cuesta la verificación, dijo que lo pueden hacer en cualquier tienda de conveniencia, con excepción del OXXO, también en las instituciones bancarias y ahora, con la dotación de terminales de pago por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), también se puede pagar directamente en el sitio con tarjetas de débito y crédito."El usuario también puede hacer su pago por transferencia y con esto agilizamos el proceso porque ya no tienen que salir a cubrir el pago. Si el usuario va a pagar en efectivo, entonces se genera la orden de pago y el usuario tiene que ir a hacer su pago", precisó.Recordó que estos dispositivos de cobro fueron entregados el año pasado y a la fecha estimó que el 80 por ciento de los Verificentros y Centros de Verificación ya cuentan con ellos."Ahora con el subsidio a la tenencia, la verdad es que la mayoría de la gente está cumpliendo con el proceso de la verificación vehicular", aseguró el concesionario al señalar que también están regularizando a las personas que no cumplieron con esta obligación el año pasado y que ahora acuden a hacerlo para lograr el beneficio del reemplacamiento o el pago sólo del derecho vehicular."Ahorita estamos verificando dígitos 5 y 6, si alguien llega con una terminación 9 y 0, tenemos que hacerle la del semestre anterior y con eso los regularizamos. El costo sigue siendo el mismo: 404 pesos y no hay recargos o multas", refirió Antonio López.Finalmente, le pidió a la ciudadanía que no se deje sorprender si en un Verificentro le quieren cobrar de más, porque los Ley sólo pueden cobrar esa cantidad que debe estar a la vista de los usuarios "y no podemos cobrar un peso más ni un peso menos".