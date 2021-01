Verificentros mantienen amenaza de “colapsar” Veracruz por rechazo a cambios

Tras haber dialogado los concesionarios de Centros de Verificación y Verificentros con la titular de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), María del Rocío Pérez Pérez, se acordó que a partir de este miércoles 6 de enero se reactivará el servicio en toda la entidad, informó el presidente de la Asociación de Verificentros Ambientalistas del Estado, Alejandro Huesca Sota.



El concesionario lamentó que se haya emitido el decreto por parte del Gobernador otorgando el control por el cobro de verificaciones a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), ya que, acusó, se hizo de manera irregular y en base de engaños por lo que no cesarán en su empeño de echarlo atrás.



“En estos días vamos a empezar a hacer la presión social si es necesario en todo el Estado, hasta colapsarlo; por ello es que hacemos una invitación, una petición, una exigencia para que el señor gobernador Cuitláhuac García Jiménez nos dé una audiencia de unos minutos para demostrarle que el decreto que fue aprobado en el Congreso a finales de diciembre, no está fundamentado, no está justificado, es un engaño; ya que las cosas no son como se las plantearon, fue engañado por la gente de la Secretaría de Finanzas nada más para lograr más recursos para sus arcas.



“Nosotros los concesionarios no estamos dispuestos a dejar que pasen por encima de nuestros derechos, tenemos una concesión; no es un acuerdo ni es un permiso; es una concesión por 20 o 50 años en la cual están muy claritas las reglas de quien cobra, quién entrega la papelería, quién da el servicio”, dijo.



Asimismo, explicó que se está trabajando ya en los amparos para que en el momento que sea publicado el decreto en la Gaceta Oficial.



“Nosotros empecemos la defensa y la cuestión legal; no sin ello dejar la cuestión social a un lado; vamos con todo por la defensa de los concesionarios de los verificentros y centros de verificación y también por la defensa de todos los veracruzanos”, concluyó.