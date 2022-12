Verificentros perdieron la lucha contra cambio en forma de cobrar servicio

El director general de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Diego David Meléndez Bravo, señaló que cada vez son menos los concesionarios de verificentros amparados para que la dependencia no realice el cobro del servicio.Cabe recordar que en su momento se mostraron inconformes por la medida que se aprobó en diciembre de 2020, trasladando los cobros por este servicio a la SEFIPLAN.Al respecto, el funcionario señaló que anteriormente habían 115 dueños amparados para que la dependencia no hiciera el cobro del servicio, sin embargo ahora solo son tres los amparadosInsistió que de manera pronta Finanzas hace entrega del dinero, en un lapso no mayor a 15 días, dando certeza a los empresarios de que cobrarán el servicio."En un inicio 115 verificentros se ampararon, pero nosotros cobramos y en 15 días a más tardar se pega, por lo que ahora solo hay tres. La SEFIPLAN entrega los hologramas y se tiene el stock suficiente", indicó.En otro tema, dijo que se busca que a principios del próximo año quede listo para su publicación el nuevo reglamento de arrastre para las empresas de grúas en Veracruz.Al respecto dijo que el nuevo catálogo de costos se publicará en la página de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH).“Se iniciarán las capacitaciones a los permisionarios autorizados, para que sepan cómo y cuánto serán los cobros, además de que estos podrán hacerse en banco, tienda de conveniencia o por tarjeta de crédito”, aseveró.