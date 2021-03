Verificentros tendrán fe en Gobierno ante nueva forma de cobro

A los concesionarios de los Centros y Verificentros les preocupa que el Gobierno del Estado no pague en tiempo y forma los derechos por el servicio de la verificación vehicular y la expedición de las constancias respectivas.



El presidente de la asociación civil Verificentros Ambientalistas por Veracruz, Alejandro Huesca Sota, dijo que de acuerdo con los recientes lineamientos, el pago lo tiene que hacer la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) en un plazo no mayor de 15 días hábiles, a partir del siguiente día de su tramitación.



“Supuestamente en quince días nos van a pagar, vamos a esperar a ver qué sucede; me preocupa mucho de diciembre del año pasado a enero, sobre todo en los cambios de administración estatal. Lo que estamos pidiendo es que se respeten nuestros derechos y que nos paguen”.



Cabe mencionar que el costo de la verificación vehicular que corresponde pagar a los propietarios de vehículos, ahora en tiendas de conveniencia y/o en instituciones bancarias, es de 376.77 pesos, aparte la comisión que se genera por dicho pago; mientras que la recaudación ya es administrada por la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).



De acuerdo con los montos para el cobro por servicios de derechos de verificación vehicular y expedición de constancias de verificación, emitidos por la Secretaría de Medio Ambientes y que hoy entraron en vigor, la SEFIPLAN deberá devolver a los concesionarios por cada verificación realizada, 296.74 pesos para los casos de los Centros Estáticos; 343.49 pesos para los Centros Dinámicos; y 250 pesos para los Centros de Diésel.



En ese sentido, expuso que sí hay claridad porque ya están definidos los cobros que deberán hacer los entes verificadores, ahora, espera que SEFIPLAN cumpla con los pagos.



Reconoció que ahora es un poco engorroso el trámite de la verificación vehicular, porque a los Centros tiene que ir personalmente el propietario de la unidad para que se le proporcione un comprobante de pago para hacerlo en un banco o tienda de conveniencia y esperar a que se vea reflejado el pago en un plazo de 48 horas.



Antes de prestar el servicio, el ente verificador comprobará que el Formato de Pago Referenciado haya sido cubierto y corresponda al propio ente verificador, para que se pueda realizar la verificación.



Aunado a ello, en un plazo de tres días hábiles posteriores al cierre del mes que corresponda, la Dirección de Vinculación enviará el Reporte de Recaudación vía correo electrónico al ente verificador quien, en un plazo improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la recepción del correo electrónico, deberá conciliarlo y validarlo, a fin de que pueda recibir su pago.



Sin embargo, exhortó a los automovilistas a que realicen la verificación vehicular en el periodo que les toca y que se pongan al corriente, ya que la multa por incumplimiento a esa obligación será de casi dos mil pesos.



“Ahorita no se está cobrando pero no tardan con los operativos para aplicar las multas”.