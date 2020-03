Verónica Aguilera salió del DIF Estatal con “la conciencia tranquila”

La exdirectora del DIF Estatal, Verónica Aguilera Tapia, aseguró que tiene la conciencia tranquila, luego de que fuera señalada de subejercicio en la dependencia tras su renuncia el pasado mes de febrero.



En rueda de prensa, señaló que su salida del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia se debió a proyectos personales y no a malos manejos, por lo cual, está atenta a la investigación que realice el Órgano de Fiscalización con respecto a su gestión.



“Tengo mi conciencia tranquila. Acabo de realizar mi entrega-recepción y siguiendo el procedimiento normal, en su momento serán el ORFIS y la Auditoría de la Federación quienes realicen la Cuenta Pública. (..) Me llena de orgullo decirles que, hasta el 28 de febrero, fecha en que concluí mi encargo, no existe ningún subejercicio”, dijo.



Aguilera Tapia aseguró que el presupuesto que tenía etiquetado hasta febrero ya estaba asignado a través de licitaciones y si hubo alguna observación de contraloría interna, es porque no se habían expedido las facturas, pendiente que debió quedar aclarado una vez que se enviará por parte de los proveedores.



"No se había facturado en ese momento, cuando no pagas esa factura es como si todavía no lo hubieras ejercido, sin embargo, ya está comprometido, yo no caería en subejercicio porque había el tiempo suficiente", dijo.



Acompañada de otros exempleados del DIF Estatal, reiteró que su renuncia fue por proyectos personales y quienes la señalaron de subejercicio fue "por intereses oscuros".