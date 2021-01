Verónica Hernández llegó a hacer “limpia” en la Fiscalía

En sus primeros 8 meses al frente de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns renovó personal en prácticamente todas las áreas del organismo, con 340 contrataciones.



La funcionaria fue designada por el Congreso local como encargada del organismo en septiembre de 2019 y ratificada por los legisladores por 9 años en mayo de 2020.



Durante sus primeros 8 meses cambió a los titulares de las áreas administrativas, analistas, auxiliares administrativos, policías de campo, forenses, peritos, notificadores, facilitadores e incluso intendentes.



Aunque la Fiscalía no reporta laudos a causa de estos cambios en los últimos 2 trimestres de 2019 y 2 trimestres de 2020, empleados despedidos procedieron vía amparo y mantienen abiertos juicios laborales.



Hasta la fecha el organismo no ha determinado el número exacto de procesos administrativos que se iniciaron con la renovación de personal que realizó Hernández Giadáns en su área de transparencia.



Sueldos



En cuanto a las altas, los sueldos de los altos mandos del organismo se mantuvieron por arriba de los 50 mil pesos y hasta los 60 mil 540 pesos.



Hernández Giadáns percibe un sueldo mensual neto de 60 mil 540 pesos y el Visitador General 52 mil 320 pesos.



Por su parte, los fiscales regionales perciben sueldos superiores a los 50 mil pesos, así como el titular del órgano especializado en mecanismos alternativos de solución de controversias.



El titular de la Dirección Jurídica, el titular de la Policía Ministerial, el director General de Administración, el del Centro de Evaluación y Confianza y la persona responsable de la Dirección de Servicios Periciales también ganan más de 50 mil pesos al mes.



La secretaria particular de la fiscal percibe 40 mil 476 pesos, así como el secretario técnico de la Fiscalía, con un sueldo de 40 mil 476 pesos.



Los analistas y auxiliares perciben sueldos que van desde los 7 mil hasta montos cercanos a los 20 mil pesos mensuales y los intendentes perciben sueldos de 7 mil 417 pesos al mes.