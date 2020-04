Verónica Hernández no está impedida para buscar cargo oficial de Fiscal, reconoce PAN

El coordinador del Grupo Legislativo del PAN, Omar Miranda Romero, señaló que el parentesco entre la fiscal encargada, Verónica Hernández Giadáns y Guadalupe Hernández, alias “La Jefa”, no es un impedimento legal para que pueda ocupar la titularidad del organismo.



Al respecto, el legislador consideró que se trata de un asunto moral, acorde a los principios que MORENA dice impulsar desde el Congreso del Estado, el que la mayoría no postule a una persona con un familiar relacionado con un grupo criminal, como ocurre en este caso.



Lo anterior, ante las convocatorias que está por emitir la LXV Legislatura para renovar a los titulares de la Fiscalía General y de la Fiscalía Anticorrupción, pues se espera que los morenistas impulsen a Verónica Hernández y Alfredo Corona, encargados de dichos organismos.



“Creemos que quien ocupe estos 2 cargos, que son los más importantes en el tema de la procuración de justicia, debe ser alguien que cuente con toda la solvencia, como lo dicen los mismos postulados del gobierno en turno, morales, para que pueda realizar su trabajo sin ninguna posibilidad de influencia externa”, declaró el panista.



El legislador dijo que se debe de esperar si efectivamente se lanzarán las convocatorias para dichos cargos, así como conocer el contenido de éstas.



Adelantó que la bancada del blanquiazul propondrá que sea requisito indispensable que los aspirantes no tengan vínculos, ni alguna situación “en la cual se pudiera presumir alguna distracción de las actividades”.



“Lo que nosotros estaremos solicitando es que pueda tenerse probidad en cuanto a que no se cuente o tenga ni siquiera alguna intención o perspicacia acerca de las cercanías con algunas actividades”.



Añadió que la mayoría en el Congreso la tiene MORENA pero el trabajo del PAN como oposición es que se lance una convocatoria que establezca que quienes sean postulados estén fuera de cualquier especulación.



Sin embargo, cuestionado sobre si el parentesco entre Verónica Hernández y “La Jefa” es un impedimento legal, Miranda Romero dijo que no lo es.



“Que yo sepa, no hay un impedimento legal, que yo sepa clara o específicamente en ese caso no lo hay (…).



“Pero estamos seguros de que quien está al frente de la impartición de justicia en un Estado tan importante como Veracruz, debería estar totalmente fuera de cualquier especulación que tuviera que ver con otros temas que influyeran en su trabajo”, declaró.



Finalmente, recordó que diputados de su fracción interpusieron una acción legal por la forma en que fue separado del cargo el exfiscal Jorge Winckler, misma que está en espera en la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia, así como en Tribunales.



