Viacrucis sí se realizará este año: Iglesia de Orizaba

Este año sí se efectuará el Viacrucis que preside el obispo de Orizaba Eduardo Cervantes Merino, en el cual participan cientos de personas, que se realiza el viernes Santo y sale de la Catedral San Miguel Arcángel.A diferencia del año pasado, dijeron autoridades eclesiásticas, ahora los semáforos epidemiológicos y el acostumbrarse a la nueva normalidad, lo permitirán.En entrevista, el prelado Cervantes Merino, indicó que están llamados a la oración y van a estar invitando a las actividades propias de los actos piadosos y la celebración de la pasión del Señor Jesús con su muerte y resurrección.Recordó que el año pasado no se pudo efectuar este acto piadoso del Viacrucis, debido a la pandemia del COVID-19. De igual forma recordó que el viernes Santo a las 15:00 horas recibirá a los ciclistas que efectuarán el viacrucis llevando cada uno su velocípedo."En todas las actividades que hemos propuesto, con mucho gusto estaré ahí animando a la oración la fe y la confianza en el Señor Jesús".Agregó que aún y cuando no volverán a hacer las actividades igual, debido a que la situación cambió con la pandemia, ahora se tiene mucha confianza en que se podrán realizar más eventos que el año pasado.Pero recalcó que siempre guardando las medidas de prevención para evitar el contagio de coronavirus. "Así como volver a lo de antes, pues no, pero vamos a tener ciertamente las luces para poder responder las nuevas necesidades y situaciones actuales en las que nos encontramos".