Viajaron para visitar el Acuario de Veracruz… y lo encontraron clausurado

Sin saber que el Acuario de Veracruz está clausurado, turistas llegaron hasta el recinto esperando conocer este famoso atractivo turístico del puerto de Veracruz, sin embargo, se fueron decepcionados al no poder ingresar.Algunos ya estaban en Veracruz y no se enteraron de este cierre. Para ellos, regresar después no será una opción porque requeriría más gasto, por lo cual optan por realizar otras actividades en la zona de playas y en la misma Plaza Acuario.“Mala suerte, veníamos con los niños, la familia que están afuera, ahora estamos viendo los otros paquetes turísticos”, dijo Cinthia.“Venimos de Martínez de la Torre, llegamos ayer y es algo que no nos esperábamos pero, pues regresarnos de donde venimos, veníamos a esto, nos dijeron que estaba cerrado", dijo Ángel Torres“A regresarse, venir un gasto y volver otro gasto", dijo Manuel García.Los comerciantes de la zona esperaban que este próximo fin de semana, que será de puente largo, aumentara la afluencia turística pero con el principal atractivo sin operar temen que no lleguen visitantes.“Esperábamos que esta semana fluyera más gente pero como se dio la noticia a nivel nacional, mucha gente no quiere venir", lamentó Alberto, trabajador de restaurante en plaza Acuario.El Acuario de Veracruz permanece cerrado de manera total y de forma indefinida por parte de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente.