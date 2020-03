Viajeros europeos pasarán 14 días en México antes de llegar a EU: Aeroméxico

Derivado de las restricciones que Estados Unidos impuso a pasajeros provenientes de Europa, Aeroméxico no permitirá la conexión directa a pasajeros europeos que lleguen a México y pretendan tomar otro vuelo hacia Estados Unidos.



Por lo tanto, tendrán que hacer una escala de 14 días en México antes de continuar su viaje hacia ese país, dijo Arturo Duhart, director corporativo de Seguridad de Grupo Aeroméxico en el noticiero de Denise Maerker.



A partir de este viernes 13 de marzo, no se permitirá la entrada a Estados Unidos de pasajeros provenientes de la zona Schengen en Europa para evitar la propagación del coronavirus.



Los países que conforman la zona Schengen son Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y Suiza.



Anteriormente, Aeroméxico anunció una restricción similar para los pasajeros provenientes de China que hicieran escala en México.



La aerolínea no permite el abordaje a vuelos con destino hacia Estados Unidos a las personas que hayan pasado por territorio chino 14 días antes de su vuelo hacia territorio estadounidense.



Aeroméxico agregó que están reforzando los protocolos de limpieza en los aviones utilizados para rutas internacionales mediante la nebulización de la cabina de pasajeros y haciendo una limpieza profunda en las áreas de contacto.