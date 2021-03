Vicerrector de UV pide a alumnos en zonas rurales buscar Internet para no perder clases

Alumnos universitarios de la zona rural en el sur de Veracruz carecen de Internet o equipos de cómputo para poder tomar sus clases en línea, reveló el vicerrector de la Universidad Veracruzana campus Coatzacoalcos-Minatitlán, Carlos Laminthe Zavaleta.



Expuso que en su mayoría son jóvenes de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria quienes no cuentan con los medios para entrar a sus clases.



Ante la situación, pidió a los estudiantes buscar alternativas que les permitan seguir cursando la carrera y no verse afectados en sus clases, ya que esto los ha orillado a darse de baja de manera temporal.



“No tenemos forma de apoyarlos, los invitamos a que ellos traten de buscar la posibilidad de acercarse a una zona donde tengan conectividad o algo así”, dijo.



De los 400 alumnos, alrededor de 90 no cuentan con los medios para cursar la carrera en esta nueva modalidad.



“Lo que hicimos fue una encuesta y nos encontramos que en el caso de Sistema de Producción Agropecuaria, que la gran mayoría de sus estudiantes son de la zonas rurales, hasta un 22 por ciento tienen algún problema de conectividad”, finalizó.