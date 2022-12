Víctima de intento de feminicidio halla trabas para divorciarse de agresor

Janeth Francisco, la joven que sobrevivió al intento de feminicidio de parte de Elvis Alexis N, no ha podido divorciarse pese a los suficientes elementos que existen para dejar ese compromiso sin valor legal.Su hermano, José López, lamentó que las autoridades sigan sin poder apoyarla en este sentido y que el trámite sea tan tardado.Asimismo, dio a conocer que su hermana aún enfrenta secuelas producto de la saña con la que fue agredida en marzo del 2021, en Coatzacoalcos.Actualmente la joven está en la Ciudad de México donde se someterá a una cirugía de la vista para resarcir el daño que le dejaron los golpes.La familia de Janeth Francisco exige todo el peso de la Ley en contra de Elvis Alexis “N” quien fue aprehendido en California, Estados Unidos, tras dos años estar sustraído de la justicia luego de que intentara asesinar a su todavía esposa.“Siguen casados porque a mí hermana le han dado vueltas. La verdad fue sorpresa porque nosotros no teníamos ese dato. Nosotros nos enteramos por medio de las redes sociales y al momento no nos ha llamado la Fiscalía. Estamos esperando el llamado y exigimos que se le deje caer todo el peso de la Ley”, dijo.Como se informó con oportunidad, Elvis Alexis “N” acuchilló a su joven esposa Janet Francisco López a quien también arrolló con el vehículo que conducía la noche del sábado 14 de marzo del 2021, en la colonia María de la Piedad de Coatzacoalcos.El caso fue muy sonado por la saña con la que actuó el agresor al agredir a su esposa, a menos de mes de haberse casado.Luego de la agresión Elvis Alexis escapó pues sus familiares le ayudaron a llegar a Estados Unidos en donde hacia su vida de manera normal hasta que hace unos días fue detenido.