Víctimas en Veracruz siguen a la espera de que Estado repare daños

Familiares de víctimas cumplieron con un tortuoso proceso burocrático para acceder al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, sin embargo, a la fecha, la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV) no ha efectuado reparaciones del daño proyectadas para este 2020.



La comisionada, Lorena del Carmen Mendoza Sánchez, no ha emitido ni ejecutado dictámenes de reparación integral de daño, situación con la que se estarían violentando Derechos Humanos de víctimas indirectas.



Los afectados, de quienes se reserva su anonimato, incluso han tramitado amparos ante jueces federales para que se cumplan los lineamientos del Fondo, recursos que fueron admitidos y cuyos juicios continúan en trámite ante las autoridades jurisdiccionales.



Cabe recordar que el pasado 17 de julio, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso “Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral” (FAARI), la cual se efectuó de forma virtual por la contingencia de COVID-19, en la que los integrantes abordaron estos temas.



Algunos casos en los que las víctimas que deben ser beneficiadas con la reparación corresponden a casos de desapariciones forzadas, es decir, que existe evidencia de la participación de elementos de seguridad, sin embargo, hay otros procesos en los que afectados han cumplido los trámites y hasta la fecha continúan sin acceder al resarcimiento.



Mendoza Sánchez ha informado que se han entregado apoyos alimentarios para desaparecidos y gestionado ayuda para víctimas de feminicidios, sin embargo, la funcionaria no ha hecho comentarios sobre el manejo del FAARI para realizar las reparaciones del daño.



Recientemente, la Comisionada confirmó que el presupuesto de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAIV) no se vio afectado con los recortes aplicados a partir de la contingencia del COVID-19.



Cabe recordar que el monto de la compensación subsidiaria para víctimas de delitos del orden estatal es de hasta de 500 UMAS al mes. Cabe señalar que para que las víctimas indirectas reciban la reparación del daño se debe cumplir un complejo proceso burocrático, luego de que el Fondo se instaló en marzo de 2019 y sus reglas de operación fueron aprobadas.