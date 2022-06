Victoria Fantasmal, personaje drag, enfrenta los convencionalismos sociales

Para Kevin Beltrán García, joven actor xalapeño, egresado de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana (UV), interpretar un personaje drag, como Victoria Fantasmal, tiene motivos políticos y artísticos. Antes de dicho personaje, se topó con la censura y discriminación en varios escenarios locales. Crear a este personaje es la forma de enfrentarlo.“Hacer drag es una forma de expresión muy artística, omniabarcadora, interdisciplinaria y ante todo, que abraza mucho la disidencia” asegura al explicar su decisión de crear a Victoria Fantasmal, una drag xalapeña que se ha vuelto furor, no sólo en las redes sociales también con un público que la sigue cada fin de semana en sus presentaciones como conductora de la segunda temporada del Next Top Draga.Cuando tenía 14 o 15 años conocí lo qué es el concepto drag. Acceso facilitado al vivir en una familia con apertura a todo lo queer y LGBT. Mi padre era fan del trabajo del cineasta Pedro Almodóvar, todo eso me permitió consumir este contenido transgresor de las ideas del género.Kevin adopta el nombre de Victoria, como homenaje a su abuela Victoria, nombre que significa “la que alcanzó la gloria”. Como actor es difícil alcanzar la gloria honestamente, dice mientras ríe e indica que por eso eligió el nombre de Victoria. Fantasmal, significa una visión etérea, que se aparece de pronto ante ti. Eso suena bello, ¿no?“Sabía que se hacía trasvestismo, que había imitadoras, que había dragas. Conocí ese mundo pero no sabía si formalmente me interesaba. Mi meta era ser actor, dedicarme al teatro, vivir de él”, explicó.“Cuando entré a la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, en el 2017, me topo un poco con pared al conocer la forma de la enseñanza teatral. Descubrí que todos teníamos que hacer el mismo modelo de actor: hetero, musculoso, blanco, con barba. Me molestó eso, me frustró. ¡Sabía que había más! Que existen otras formas teatrales. Otros medios de expresión artística, que aprecian, que abrazan mucho más lo LGBT”.“Ahí fue cuando empecé a hacer drag. Como una protesta personal en contra de esa idea preconcebida del cómo debe ser un actor. Del cómo debe moverse, cómo hablar. Al mismo tiempo tenía muchos referentes de grandes personajes como Federico García Lorca, todo el Siglo de Oro Español, el teatro mexicano de cabaret. Eran muchos los estilos que me llamaban la atención. Que sabía no podía interpretar. Uno, porque era hombre. Dos, porque en Xalapa no se montaban esas cosas. ¿Te das cuenta?”“Cuando entré a la Facultad de Teatro había una postura de no apoyar al teatro de Cabaret. Se consideraba poco serio. Fue cuando decidí abrazar este género. Empecé a explorar otras alternativas. Fue cuando empecé en mi mente a crear un personaje. Momento en que me cuestioné: si hiciera un personaje drag, ¿cómo lo interpretaría?”“Victoria Fantasmal claramente es la representación de lo que yo quiero hacer. Lo que aspiro. Me gusta mucho el arte drag porque es muy aspiracional, destaca, ¡súper aspiracional!”Tener una formación actoral, profesional, amplía el panorama profesional de Kevin Beltrán. Por ello, a diferencia del gran porcentaje de dragas, cuyas primeras veces se presentan en antros, cantinas, incluso lugares clandestinos. Él, siempre en novedoso, marca la diferencia y se presenta en el escenario de un centro cultural como ForOculto.“Hice mi primer show drag en el año 2022, en ForOculto, a diferencia de las 99 por ciento de las dragas, no empecé en un antro, porque no era mi interés. Quería presentarme en un teatro. Ofrecer un show profesional como el que realiza Francis, como las grandes transformistas de antaño que se presentaban en el Teatro Blanquita. Tenía estos referentes. En el show tuve buena respuesta, por eso tuve que meterme al antro para tener vigencia, visibilidad. Pero nunca quise abandonar el escenario teatral. Por eso comencé a producir espectáculos teatrales, con dragas en la cartelera”.Kevin Beltrán considera que su trabajo ha impactado en Xalapa. “Se generó (con sus producciones) una revolución artística, porque mis maestros de la Facultad, que me hacían el “feo” y cuestionaban '¿por qué Kevin se viste de mujer?', me veían y preguntaban ¿cómo es que llenaste el Teatro J.J. Herrera? ¿Cómo es que tienes tanto público? Es porque la gente quiere consumir esto que hago. Es una forma de expresión, muy artística, omniabarcadora e interdisciplinaria, en cada una de mis presentaciones existe producción que la respalda”.Kevin Beltrán da vida a Victoria Fantasmal, la draga que estará todas las noches de los próximos viernes como la conductora del Next Top Draga, concurso que, más allá de los premios y tumultos o de checar en Youtube la última de las sesiones, representa una manera creativa para motivar a que la comunidad LGBT se profesionalice, se asesore profesionalmente para presentar trabajos de calidad.