Video de Marlon “N” exhibe ineficacia de la Fiscalía: “Brujas del Mar”

Es una "burla" para la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz que Marlon "N" decida cuándo aparecer, dar su versión sobre el feminicidio de Montserrat Bendimes y sobre todo poner condiciones para entregarse a la justicia, manifestó la vocera de las “Brujas del Mar", Arussi Unda.Tras darse a conocer un video en el que asegura que fue “un accidente” y pide la liberación de sus padres, la colectiva feminista reprochó que no haya avances en su localización y pide que se investigue el origen de esta publicación."Me parece una burla a las autoridades de Veracruz (…) este video. Me gustaría que las autoridades lo tomaran como una burla a su ineficacia para poderlo presentar ante la justicia, cómo puede ser posible que lleve un año prófugo y de repente él decide cuándo aparecer, decide cuándo hacer las cosas y aparte poner condiciones".Recordó que hay un señalamiento directo de Montse contra Marlon "N", por lo cual no hay argumento para su defensa, la cual se ha armado desde el principio para ganar tiempo."Montse tuvo la oportunidad de decirle a su mamá que quién le había causado todo eso era Marlon, hay señalamiento directo".