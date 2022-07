Viene recesión muy fuerte; CANACINTRA pide "cuidar pesos y centavos"

En vista de la inflación anual de 8.1 por ciento en México y la de 9.1 por ciento en Estados Unidos, el gremio industrial recomendó a la población a “cuidar los pesos y los centavos” ante una recesión económica en puerta.“Si a alguien le queda un poquito de liquidez por favor: guárdenlo. Por favor, cuiden los pesos y los centavos porque realmente la crisis que viene es muy, muy fuerte. Y vamos a tener una recesión increíble en lo que viene en México”, exhortó el vicepresidente nacional de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) Juan Manuel García González.Añadió que actualmente se experimenta una recesión y dio de ejemplo que los sueldos no alcanzan para satisfacer el alza en la canasta básica.“Tenemos una recesión cuando tú con tus mismos ingresos tienes que solventar los gastos anteriores a una inflación. Eso lo tenemos ya”.Entre los acciones a emprender recomendó darle prioridad a los precios de la canasta básica y dicha situación golpea a “los que menos tienen”, dijo.“Creo que todo lo que viene de Estados Unidos, que mientras a ellos les da gripe, a nosotros nos da una pulmonía y Estados Unidos tiene una inflación de 9.1 por ciento que no la tenía hace años”.Dijo que esto obliga a los emprendedores a incursionar en los negocios de la comida, dado que es un sector “que no para” incluso en cualquier temporada.“Desde hace muchísimos años no habíamos tenido una inflación tan fuerte y no es la real… ocho y puntos en México no es la real porque obviamente el componente de inflexión se compone de diversas circunstancias para poder llegar a ser una media en ese sentido”.Refirió que la economía en todos los países experimentan en sus finanzas las consecuencias de la parálisis por las medidas de COVID.García González pronosticó que dicha recesión se refleje en las inversiones, y esto se traduce en menos empleo y menos flujo de efectivos en el país.