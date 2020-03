Vienen días de calor para Veracruz; municipios rebasarían los 40 grados

Días con ambiente bochornoso persistirá en todo el estado de Veracruz y no se descarta una ola de calor la próxima semana, previó la Secretaría de Protección Civil.



De acuerdo con el analista del Centro de Estudios y Pronóstico Meteorológico de Protección Civil (PC) José Martín Cortés, dentro de la "racha de calor", se prevé una temperatura máxima en la región de montaña de 32 grados centigrados.



En la zona norte, se registrarían mediodías de entre los 41 a los 43 grados, y en la costa central y al sur de la entidad reportarían una sensación térmica de más de 40 grados.



Durante este fin de semana, la temperatura a la sombra rebasarán los 36 grados en Tuxpan, Poza Rica, Veracruz, Boca del Río, Medellín, Los Tuxtlas, la Cuenca del Papaloapan y Coatzacoalcos.



Añadió que del lunes 23 al viernes 27 no se prevé el ingreso de un frente frío en el litoral de Veracruz.



Por su parte, el Subcoordinador de Pronóstico Estacional y Meteorológico, Federico Acevedo Rosas, previó valores de temperatura por encima de su promedio mensual, y por lo tanto se esperan días de ambiente cálido.



"Prácticamente o habría lluvias para los siguientes días en el estado de Veracruz, habría tormentas en lo que es el noreste y en el centro de país y en regiones de montaña, pero en la mayor parte del estado no se observan tales condiciones", dijo.



Reiteró la recomendación a la población para evitar situaciones que generen incendios de pastizales.



"Esta es una combinación perfecta para que se den los incendios forestales, de pastizales y basureros, se deben extremar las precauciones y manejar bien el fuego" pidió.