Vigilarán actuar de la Policía Vial de Orizaba para evitar corrupción

A fin de evitar actos de corrupción, agentes de la policía vial en Orizaba, portarán cámaras que serán monitoreadas en tiempo real y cualquier infracción que cometan será motivo para iniciarles un proceso legal, advirtió el regidor encargado de la comisión, Martín García Limón.En una ciudad como Orizaba, considerada Pueblo Mágico y ciudad turística por excelencia, tanto ciudadanos como visitantes, merecen tener un trato digno, respetuoso y fuera de cualquier acto de corrupción, señaló.La población, agregó, aceptaron de buena manera la operatividad de la Policía Vial, que tiene conocimiento pleno de la función que debe desempeñar en favor de la seguridad del peatón y el conductor, pero siempre actuando bajo el marco de respeto y legalidad.El funcionario indicó que Orizaba se vuelve un referente a nivel estatal y nacional de lo que debe ser un servidor público, y al tratar los temas de vialidad no se permitirán actos de corrupción.“Todos los elementos portan cámaras para que el ciudadano denuncie cualquier tema de corrupción. No se va a tolerar ningún tipo de corrupción, ellos portan cámara de solapa que permiten en caso de que sean tratados de manera indebida, denunciar a los agentes ante la autoridad, que tendrá que actuar.Los elementos están en debido conocimiento, tal vez no sea el tema de suspenderlos, sino también procesarlos por actos de corrupción”, reiteró el funcionario quién a la par, aseguró que hasta el momento no se tiene de parte de los diversos sectores de la población queja alguna sobre la operatividad de los elementos.